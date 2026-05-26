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Mussolini-Elia, botta e risposta dopo Gf Vip: "Rosicona". Cosa è successo

Antonella Elia attacca, Alessandra Mussolini risponde. Cosa è successo tra le due finaliste del reality show

Alessandra Mussolini, Antonella Elia - fotogramma/ipa
Alessandra Mussolini, Antonella Elia - fotogramma/ipa
26 maggio 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Grande Fratello Vip ha ormai chiuso i battenti, ma le tensioni tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia non sembrano essersi placate. A una settimana dalla finale del reality show di Canale 5, le due finaliste sono tornate protagoniste di un botta e risposta attraverso i loro canali social.

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Tutto sarebbe nato da un invito dell'ex europarlamentare a una festa organizzata nella sua abitazione per una reunion post reality e per celebrare il suo compleanno. L'invito sarebbe stato esteso a tutto il cast. Tuttavia, durante una diretta su Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia avrebbe declinato l'invito con nonchalance, anche perché non ha ancora digerito la sua mancata vittoria. "Mi ha chiamato il suo agente per invitarmi, ma l'invito ufficiale non è mai arrivato. Forse Alessandra si è risentita perché la chiamo gallina", ha detto Elia.

Il video è diventato virale ed è arrivato fino alla vincitrice del reality che ha voluto replicare con una Instagram stories. "Antonella dai, io ti ho invitata per il 5, ci sta tutto il cast così stiamo tutti insieme. Poi se tu non vuoi venire vuol dire che sei una mezza rosicona, dai calmati", ha detto Mussolini, rivolgendosi direttamente alla 'nemica' della Casa e ufficializzando l'invito.

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alessandra mussolini antonella elia grande fratello vip gfvip
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