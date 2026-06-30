My Chemical Romance celebrano a Firenze 20 anni di 'The Black Parade'

L’attesa sta per finire. Mercoledì 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze arriveranno in Italia i My Chemical Romance, con l’unico appuntamento italiano del The Black Parade 2026, in cui suoneranno per intero il loro album 'The Black Parade', oltre ai loro altri grandi successi. Special guest della serata sarà la band alternative-rock di New York, Interpol. Il 2026 segna un anniversario speciale per milioni di fan in tutto il mondo: i vent’anni di 'The Black Parade', l’album che ha consacrato i My Chemical Romance come una delle band più iconiche degli anni Duemila.

Per celebrare questo traguardo, la band guidata da Gerard Way riporta sul palco i brani che hanno segnato una generazione e che ancora oggi continuano a influenzare artisti e fan in ogni parte del globo. Uscito nel 2006, 'The Black Parade' è diventato un manifesto culturale, con il suo immaginario teatrale, le sonorità potenti e i testi capaci di raccontare la fragilità e la forza dell’essere giovani. Canzoni come 'Welcome to the Black Parade', 'I Don’t Love You' e 'Famous Last Words' sono entrate nella storia del rock e hanno reso i My Chemical Romance una vera leggenda della scena alternativa.

Il tour del ventennale promette di essere un’esperienza unica: uno show spettacolare, un viaggio emozionante tra passato e presente, che riporterà sul palco tutta l’energia e la carica emotiva di una delle band più amate di sempre. Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.