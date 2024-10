Nina Zilli si ritira da Ballando con le stelle. La cantante dopo l'esibizione di questa sera, sabato 26 ottobre, ha annunciato in lacrime di dover abbandonare la competizione a causa degli infortuni subiti durante le prove.

Il ritiro di Nina Zilli

Nina Zilli, in gara con il partner di ballo Pasquale La Rocca, ha riportato durante le prove della settimana la frattura di tre costole e un edema al piede, rendendo la sua partecipazione difficile da proseguire. Per questo motivo, la cantante non ha potuto fare una coreografia completa, ma ha preferito fare della sua voce la vera protagonista della coreografia.

Dopo gli applausi del pubblico, Nina Zilli con grande dispiacere ha annunciato di doversi ritirare dalla gara: ''Non posso più continuare, non ce la faccio più. Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene", ha detto la cantante, creando caos nello studio. I giudici, totalmente in disaccordo, hanno provato a contestare la scelta presa dalla concorrente, invitandola a ripensarci. "Se il medico è d'accordo, prenditi del tempo, ma continua a gareggiare", hanno detto i giudici.

Alberto Matano ha proposto di lasciare la scelta al pubblico: "Lasciamo che a decidere siano i telespettatori, apriamo un televoto e vediamo cosa ne pensa il pubblico da casa sulla tua scelta di rinunciare alla gara". La giuria ha incoraggiato Nina Zilli alzando palette con voti altissimi, per Zazzaroni e Canino il voto è 10.