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Ballando, lo sfogo (e le lacrime) di Noemi Bocchi: "Sono schiacciata dal personaggio Totti"

La compagna dell'ex Capitano della Roma: "Prima di stare con Francesco non ero così insicura"

Noemi Bocchi, Giovanni Pernice - Ballando con le stelle
Noemi Bocchi, Giovanni Pernice - Ballando con le stelle
04 ottobre 2026 | 00.40
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero". Inizia così lo sfogo di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle. La compagna di Francesco Totti, finita per anni al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con l’ex Capitano della Roma e per il ruolo che le è stato attribuito nella separazione tra Totti e Ilary Blasi, ha raccontato il peso di essere costantemente associata a critiche e presunti tradimenti.

Bocchi ha scelto di partecipare al programma anche per provare a mostrare una parte di sé che spesso, a causa del gossip, è rimasta in secondo piano. "Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice", ha raccontato nella clip di presentazione.

E sulle critiche ricevute negli ultimi anni ha aggiunto: "Mi fa tanto male. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io. Nella vita ognuno ha le proprie responsabilità e, se in una coppia, visto che ci sono passata io per prima, si arriva a lasciarsi, le colpe stanno al 50 e 50".

Dopo la sua esibizione è arrivata anche la prima standing ovation. Un momento che l'ha emozionata, tanto da farla commuovere. A cercare di rassicurarla è stata Milly Carlucci: "Lei è un enorme personaggio mediatico senza averne colpa. Tu stai dentro l’occhio del ciclone, però hai fatto il primo numero". La concorrente ha ricevuto anche il sostegno e l’incoraggiamento della giuria. Ivan Zazzaroni con ironia ha aggiunto: "Ho mandato un messaggio a Francesco prima, che mi ha detto che ti sta guardando e di darti 10".

Più personale, invece, il commento di Barbara d’Urso, che ha raccontato di essersi riconosciuta nelle parole di Noemi: "La tua clip mi ha toccato parecchio. Sono vittima di persone che hanno deciso di dire e raccontare cose brutte su di me. Continueranno a scrivere di te, fregatene, vai avanti. Hai due figli e un compagno figo, fregatene. Bravissima".

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noemi bocchi francesco totti ballando con le stelle
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