Gli Oasis a Roma nel 2027? Sì secondo il tabloid The Sun. E spuntano anche le date. La band di Noel e Liam Gallagher si esibirà in Italia nel 2027 con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e il 25 luglio. Le date compaiono nel calendario provvisorio trapelato nelle ultime ore.

La prima conferma del tour 2027 era arrivata direttamente da Noel Gallagher, che il 2 settembre, ospite di 'talkSport Drive', aveva lasciato intendere che la band tornerà in tour: "Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate, no?!". L'altra conferma era arrivata tre giorni dopo, il 5 settembre da Liam Gallagher, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove i due fratelli del rock hanno presentato il documentario ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, accolti da una folla oceanica di fan. Il frontman della band, alla richiesta dell'Adnkronos di una conferma sui concerti a Roma nel 2027, aveva risposto: "Sì".

Dopo Venezia, ad aggiungere appeal al countdown, si sono aggiunti alcuni video criptici pubblicati sui social dagli Oasis, che sembrano contenere riferimenti alle città coinvolte. Uno, ambientato in un fish and chips con il video di 'Little By Little' in sottofondo, ha fatto pensare a Glasgow, nello specifico a Celtic Park. Un altro, a tema calcistico, ha alimentato le voci su un ritorno a Manchester, all’Etihad Stadium.

Secondo quanto riportato da The Sun, il calendario provvisorio prevederebbe: una serie di date a Glasgow tra il 22 e il 29 maggio; un lungo blocco di concerti a Manchester tra il 4 e il 27 giugno; e infine le sei serate di Knebworth tra il 4 e il 19 settembre.

La tournée includerebbe anche tappe internazionali. In Francia, gli Oasis dovrebbero suonare allo Stade de France il 3 e 4 luglio; in Germania, all’Allianz Arena di Monaco il 10 e 11 luglio; e, appunto, in Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e 25 luglio. L’Irlanda sarebbe coinvolta con una serie di concerti a Slane Castle tra il 6 e il 14 agosto. Altri appuntamenti, ancora senza data nelle previsioni del 'Sun', riguarderebbero Amsterdam, Barcellona, Las Vegas e Boston.