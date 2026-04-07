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Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood, il rapper è ricoverato

Due persone sono state fermate, indagini in corso

Offset (Ipa)
Offset (Ipa)
07 aprile 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì. È ricoverato in ospedale, in condizioni stabili e sotto attenta osservazione, come confermato dal suo portavoce a 'Variety'. Secondo quanto riportato da 'Tmz', la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. "La polizia è arrivata tempestivamente sul posto - racconta il portavoce - e la situazione è stata rapidamente contenuta. Due persone sono state fermate e l’indagine è in corso".

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Offset, all’anagrafe Kiari Kendrell Cephus, è diventato uno dei nomi più riconoscibili del rap nell’ultimo decennio e mezzo come membro dei Migos, insieme a Quavo e Takeoff. Il trio ha segnato profondamente la scena hip hop con hit come 'Bad and Boujee' e album iconici come 'Culture'. Nel 2019 il rapper ha avviato la carriera solista con l’album di debutto 'Father of 4', seguito da 'Set It Off' (2023) e 'Kiara' (2025). Lo scorso anno ha pubblicato anche 'Haunted by Fame', con la partecipazione di YoungBoy Never Broke Again, NoCap e Lil Dump. Nel 2022 il cugino e compagno di gruppo Takeoff è stato ucciso a Houston all’età di 28 anni. In un'intervista a 'Variety' di qualche tempo fa, Offset aveva raccontato il dolore per la perdita: "Affronto le mie giornate pensando che non sia reale. E non ne parlo con nessuno".

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