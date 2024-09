Dopo il successo di 'Devastante', che a oggi ha ottenuto oltre 53 milioni di stream totali, esce oggi, venerdì 6 settembre, 'Per due come noi', il nuovo singolo di Olly che lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice Angelina Mango. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso. Il brano, scritto a quattro mani da Olly e la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, è nato da un rapporto di stima reciproca tra i due giovani talenti.

'Per due come noi', prodotto dai due artisti insieme a JVLI - parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali; di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi. Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.

Il testo di Per due come noi

Per due come noi

Non ci sono favole

Due come noi

La smetti di piangere? (Dai, smettila)

Per due come noi

Salutami i tuoi (No, no, no)

E, sai, se ti guardassi con i miei di occhi

Non te ne andresti mai, ai-ai-ai-ai

Ma uno come me

Ha bisogno di correre (Mhm)

Di sentirsi vivo

Ed una come te (Te)

Si accontenta del minimo

Un biglietto sul frigo (Mhm)

Ora che non sto lì

E tu ti senti minuscola

Il letto sembra grandissimo

Ma lo sai

Dai, lo sai



Per due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro

Se vuoi te lo urlo

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno

È stato bello rivederti dopo un po’

Mi aspettavi tra la gente in fila

Sei più adulto di prima

Ma coi soliti problemi di autostima

Abbiamo un lavoro, una casa, un passato

Che non conosciamo più

Ti vedo che hai voglia di chiedermi scusa

E se ricominciamo

Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro

Mi giro e ti vedo (Mi giro e ti vedo)

E se ci penso sorrido (E se ci penso sorrido)

Perché l’ho capito (Ma cosa hai capito?)

Non mi serve più averti vicino

Tanto lo sai

Tanto lo sai



Che due come noi

Che si vogliono bene

Che si amano strano

Siamo cresciuti assieme

Tra due come noi

Non c’è chi vince o chi perde

C’è chi mente e chi ammette

Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no

Non fare finta di niente, no

Se vuoi te lo giuro (Oh)

Se vuoi te lo urlo (Oh)

Anche sotto il diluvio

Come noi non c’è nessuno, no



Non c’è nessuno, no

E io te lo giuro

Ma sì, te lo giuro

Non c’è nessuno