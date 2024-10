"Se non avessi fatto ciò che faccio oggi, sarei stato un gallerista", è questa una delle confessioni di Rudy Zerbi nella nuova puntata di 'On the Go with Ginta', il video podcast condotto da Ginta e distribuito da Warner Music Italia. Il critico musicale ha mostrato un lato poco conosciuto della sua personalità, offrendo uno sguardo inedito sulla sua carriera, le sue passioni e le controversie che lo circondano. "Ho perso la sanità mentale", ha scherzato, parlando del caos che lo circonda nel mondo dello spettacolo.

Rudy Zerbi è l'uomo che ha portato la figura del discografico in televisione e in questa intervista esclusiva ha ripercorso le principali tappe della sua carriera che lo hanno visto lavorare al fianco di artisti del calibro di Franco Battiato, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Ma non mancano i momenti salienti: Zerbi critica l’industria discografica di oggi, ammettendo di essersi allontanato per scelta ed etica. "Il futuro è degli artisti che non avranno più bisogno di una casa discografica", afferma senza mezzi termini.

Ginta lo provoca sul suo stile personale, ma Zerbi si definisce "classico e senza pretese", tuttavia, rivela il suo rituale segreto prima di andare in scena: due spruzzate del suo profumo preferito per darsi il giusto tono. Il suo passe-partout? Le camicie blu, e a volte le pantofole e il pigiama per andare in radio, dichiarando che "la moda è un gioco, è effimera."

Nel corso dell’intervista, Zerbi svela anche il suo lato più umano, parlando della paternità di quattro figli e della sfida nel mantenere un equilibrio tra vita personale e professionale. Un episodio imperdibile – tra provocazioni e rivelazioni, l’intervista con Rudy Zerbi è un mix di autenticità, ironia e riflessione. Un’occasione per conoscere da vicino uno dei personaggi più affascinanti della scena musicale e televisiva italiana.