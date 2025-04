Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato la cifra che riusciva a guadagnare per ogni comparsa nei panni della cantante statunitense.

Il ricordo di Paola Barale

Paola Barale ha cominciato la sua carriera a 18 anni come sosia di Madonna, a 'La volta buona' ha ammesso che all'epoca guadagnava molto bene: "Mia mamma mi dava cinquemila lire a settimana, e quando ho cominciato a fare la sosia di Madonna ho iniziato a guadagnare tanto... molto di più", ha detto. E incalzata dalla conduttrice Caterina Balivo, Paola Barale ha svelato: "Per una comparsa guadagnavo circa 1 milione di lire a serata, alla fine degli anni 80", ha ammesso lasciando lo studio a bocca aperta.

L'attrice, poi, si è emozionata nel parlare della mamma Carla, scomparsa lo scorso 1° marzo: "Era malata di Alzheimer, la stuzzicavo sempre quando andavo a trovarla, per cercare di farla sorridere". "Mia madre non era molto affettuosa o generosa, però non ho mai sentito la mancanza di affetto, sapevo che mi voleva bene. Era solo il modo di essere", ha detto la 57enne.

"Era malata da tempo, non era una bella situazione, è andata meglio così... ce ne siamo fatti una ragione", ha aggiunto Paola Barale che ha ammesso quanto sia stata dura vivere la malattia della madre per suo papà. "Andiamo avanti e parliamo di cose belle, ciao mammina", ha concluso la conduttrice televisiva rivolgendo un bacio verso il cielo.