Paolo Belli a Verissimo, da Ballando alle difficoltà della moglie Deanna

Il cantautore ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Paolo Belli - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
Paolo Belli sarà ospite per la prima volta a Verissimo. Oggi, domenica 8 febbraio, il cantautore e musicista, noto per la sua co-conduzione a Ballando con le stelle, si racconterà senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin.

Ballando con le stelle

Nell’edizione 2025 di Ballando con le stelle Paolo Belli per la prima volta ha lasciato i panni di co-conduttore, dopo vent'anni al fianco di Milly Carlucci, per partecipare al dance show come concorrente. Il musicista ha deciso di mettersi in gioco sulla pista da ballo dove ha gareggiato in coppia con Anastasia Kuzmina. La coppia è stata eliminata durante la decima puntata, dopo aver perso il ballottaggio finale.

La malattia della moglie

Paolo Belli nel corso della sua esperienza a Ballando con le stelle aveva commosso il pubblico per il suo ballo, un valzer, dedicato alla moglie Deanna, che come aveva raccontato il musicista, ha affrontato un grave problema di salute.

Belli aveva raccontato con estrema delicatezza delle difficoltà che hanno attraversato insieme nel corso dei 42 di matrimonio: "Mi innamoro di lei ogni giorno, del suo sorriso e del tono della sua voce. Per me esiste solo lei, non mi interessa nient'altro".

"Sfide ne abbiamo affrontate diverse, ma la sfida più grossa è stata quella di un anno fa", aveva raccontato il conduttore senza però entrare nei dettagli. "Le sono stato accanto tutto il tempo, questa grande prova è stata superata. Io lo so che è stato merito dei dottori però mi piace pensare che la nostra energia sia servita", aveva raccontato senza riuscire a trattenere le lacrime. Una sfida, l'ennesima, vinta insieme.

