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Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la frecciata sul tradimento: "Tu pure hai commesso adulterio"

Il conduttore è stato ospite ieri a 'Come ti leggo', programma condotto dall'ex moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis - Come ti leggo, Canale 5
Paolo Bonolis - Come ti leggo, Canale 5
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15 ottobre 2026 | 14.21
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Siparietto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il conduttore è stato ieri sera ospite speciale dell'ex moglie a 'Come ti leggo - Page à Vu', in onda in seconda serata su Italia1. Il programma ha l'obiettivo di raccontare gli ospiti attraverso le pagine di un libro. Bonolis ha scelto di presentarsi con la Bibbia, dando vita a un confronto sui Dieci comandamenti che non è passato inosservato.

Al sesto comandamento i due si sono ritrovati a scambiarsi frecciatine sugli errori commessi nel passato. "Non commettere adulterio", recita la Bibbia. Bonolis ha commentato il comandamento con una battuta: "E lo chiedi a me?", provocazione che ha scatenato immediatamente la reazione di Bruganelli: "Guarda che tu l'hai commesso l'adulterio". Il conduttore poi ha rilanciato, lasciandosi andare alla sua solita ironia: "Ma io certo, come fai a non commetterlo, ogni tanto una boccata d’aria".

La frecciatina è chiaramente legata al loro vissuto. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati legati sentimentalmente per oltre vent'anni di vita. I due si sono sposati nel 2002 e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nel 2023 hanno annunciato la separazione, non commentando mai apertamente indescrizioni legate a tradimenti e terze persone. Oggi non sono più marito e moglie, e Bruganelli si è rifatta una seconda vita, al fianco di Angelo Madonia. Ma il rispetto e l'affetto reciproco non si sono mai esauriti,

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paolo bonolis come ti leggo sonia bruganelli
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