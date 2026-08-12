Partecipazione record per tributo a Battiato a Montalbano Elicona

Un’esperienza immersiva senza precedenti ha segnato la notte del 10 agosto sull’Altopiano dell’Argimusco. Nell’altare naturale della specola megalitica, una straordinaria affluenza di pubblico ha celebrato il mito di Franco Battiato con la produzione 'Battiato Tribute- L'alba dentro l'Eterno', gemma dell’VIII edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L’evento, nato dalla collaborazione tra la direzione del Festival, il Comune di Montalbano Elicona e la proprietà dell'area guidata da Gaetano Santoro, ha riportato la grande musica dal vivo nel sito archeoastronomico tanto caro al cantautore catanese, che proprio qui scelse di ambientare il suo ultimo progetto visivo.

Sul palcoscenico naturale, il Coro Lirico Siciliano e la Formazione Orchestrale Residente, sotto la guida del Maestro Francesco Costa, hanno intessuto una trama sonora di straordinaria intensità. Le interpretazioni dei solisti Alberto Munafò, Emanuele Collufio e Pietro di Paola hanno restituito il fascino spirituale e visionario delle composizioni di Battiato, scatenando l'entusiasmo della platea che ha trasformato la parte finale dell'esibizione in una grande danza collettiva sotto il cielo stellato.

Dopo i successi di Taormina e dell'Argimusco, la carovana d'arte del Festival proseguirà il suo viaggio nei luoghi più iconici dell'Isola. L'itinerario farà tappa al Teatro Greco di Tindari il 12 agosto con l''Hans Zimmer Tribute', appuntamento che tornerà il 18 agosto nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina. La cavea taorminese ospiterà poi il grande omaggio sinfonico corale 'Love Morricone' il 19 agosto e le atmosfere di 'Elements of Light', dedicato al minimalismo di Ludovico Einaudi, il 20 agosto. La grande musica sacra prenderà vita con il Requiem di Mozart – L'Opera del Fuoco, in scena il 21 agosto al Tempio di Hera a Selinunte e il 23 agosto al Teatro Giardino Efebo di Agrigento, prima del solenne epilogo lirico del 18 settembre con Cavalleria Rusticana al Teatro Greco Romano di Catania.