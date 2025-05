Peppa Pig dà il benvenuto alla sorellina Evie

Ormai tutti sanno che la famiglia di Peppa Pig, l’amata maialina protagonista dell’omonimo cartone animato, sta per accogliere una nuova arrivata. Dopo l’annuncio della dolce attesa di Mamma Pig e un coloratissimo gender reveal celebrato tra coriandoli e sorrisi, Hasbro è pronta a presentare ufficialmente al mondo il nuovo bebè: Evie. La dolce baby-maialina si è mostrata a tutti, con la sua disarmante tenerezza e la sua adorabile voglia a forma di cuore, ed è quasi pronta a unirsi a Peppa e George nelle loro scorribande e avventure quotidiane.

Con l’arrivo della nuova sorellina, i due fratellini impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando i giovani spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di cosa significa crescere insieme. Sono passati vent’anni da quando Peppa Pig ha fatto il suo primo grugnito sugli schermi britannici, e da lì in avanti non ha mai smesso di viaggiare: tradotta in più di 40 lingue, è atterrata in ben 180 Paesi diversi. Approdata in Italia nel 2008, si è trasformata in un fenomeno di costume, che ha invaso i giocattoli, i libri, gli snack, i videogiochi ed è diventata persino un francobollo. L’arrivo della piccola Evie apre un nuovo e fondamentale capitolo nella storia del brand, iniziato con l’annuncio - diventato virale nel giro di pochissimo tempo - della dolce attesa di Mamma Pig. I nuovi episodi della serie sono in arrivo il prossimo autunno.