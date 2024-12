Per i brindisi delle feste arriva il 'Disco Prosecco' di Rettore

Il singolo, in uscita il 6 dicembre, è una versione esclusiva diversa da quella contenuta nell’album in uscita il 10 gennaio che vedrà invece la partecipazione di Big Mama

Giusto in tempo per accompagnare i brindisi delle feste natalizie e di fine anno, arriva il "Disco Prosecco" di Rettore, un brano speciale che la cantautrice di Castelfranco Veneto ha voluto regalare ai suo fan nel periodo delle strenne. Il singolo, in uscita il 6 dicembre, è una versione esclusiva diversa da quella contenuta nell’album in uscita il 10 gennaio che vedrà invece la partecipazione di Big Mama. "Disco Prosecco" segna il ritorno della inconfondibile energia della Rettore e di un ritornello irresistibile "Spritz c'est chic!" che celebra la leggerezza e la voglia di spensieratezza tipica di questi momenti di festa; un mix di sonorità disco, atmosfere glamour e retrò che invitano tutti a divertirci.

Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska, Rettore, è da sempre uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40 anni di carriera 19 album e venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo.

Il 10 gennaio, a distanza di 14 anni dal suo ultimo lavoro di inediti, esce poi “Antidiva Putiferio”, per Warner Music Italy, il nuovo album che contiene 12 tracce e alcuni feat. che vedono l’icona della musica italiana duettare con alcuni degli artisti più interessanti dell’attuale panorama italiano.

Oltre al singolo con Beatrice Quinta in “Thelma & Louise” uscito da qualche settimana, anche “Chimica” con Ditonellapiaga presentato al Festival di Sanremo nel 2022 e “Faccio da me” con Tancredi, ci sono alcuni brani inediti con La Sad in “Beepolare” e “Disco Prosecco” con BigMama , oltre la cover di “Ventilatore” di e con Marta Tenaglia.