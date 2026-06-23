Le immagini scattate lo scorso weekend a Portofino raccontano i giorni successivi al brutto incidente stradale che ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava a casa da Cologno Monzese, il 10 giugno scorso. Già il giorno successivo l'amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope era tornato al lavoro con la consueta energia, partecipando senza risparmiarsi alla serata dedicata a Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa, trasformando il ricordo in una grande festa insieme a oltre 2mila collaboratori del Gruppo.

Solo nelle quarantotto ore successive sono emersi alcuni postumi dell'incidente, in particolare un intenso dolore alla spalla destra. Una conseguenza, fortunatamente non grave, che però non è facile da accettare per chi, come Pier Silvio Berlusconi, ha nel mare una delle sue più grandi passioni. Dopo l'incidente il dolore gli ha impedito di dedicarsi pienamente alle lunghe nuotate e alle escursioni in Sup, da sempre uno dei suoi principali momenti di libertà e benessere nel poco tempo libero.

Le fotografie lo mostrano oggi sorridente a Portofino accanto alla compagna Silvia Toffanin, durante alcuni momenti di relax trascorsi con la famiglia. Immagini semplici e spontanee che raccontano il recupero dopo il grande spavento e il graduale ritorno alla normalità.