Pietrangelo Buttafuoco approda a Radio InBlu2000, l’emittente radiofonica della Conferenza episcopale italiana (Cei). La nuova collocazione arriva dopo l’uscita dalla Rai, dove lo scrittore e presidente della Biennale di Venezia conduceva 'Lupus in fabula', la striscia letteraria quotidiana di dieci minuti in onda al mattino su Rai Radio1, alle ore 6,50. I palinsesti delle emittenti che fanno capo alla Cei saranno ufficializzati domani, come anche quelli di Radio Rai, dove Buttafuoco non è stato riconfermato. Buttafuoco, dopo la chiusura del programma Rai, trova dunque spazio nella radio della Chiesa italiana, che fa capo allo stesso gruppo di Tv2000. Le due realtà sono dirette da Vincenzo Morgante, giornalista con un lungo passato in Rai.

La conclusione di 'Lupus in fabula' aveva suscitato polemiche e interrogativi, anche per il contesto nel quale era maturata. Nei mesi precedenti Buttafuoco era stato al centro di un duro confronto con esponenti del governo sulla vicenda del padiglione russo alla Biennale d’Arte, in particolare con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

La decisione della Rai era stata da alcuni interpretata come una conseguenza di quello scontro politico. Una lettura che, tuttavia, non risulta essere stata ufficialmente confermata. Pochi giorni fa, alla Mostra del Cinema di Venezia, il ministro Giuli, in una cerimonia ufficiale, alla presenza di Buttafuoco ha espresso la sua solidarietà al programma 'Lupus in fabula'. Ad ascoltare il ministro c'erano tra gli altri il consigliere d'amministrazione Rai Simona Agnes e altri dirigenti della tv pubblica.

Ora per Buttafuoco si apre una nuova esperienza radiofonica. In attesa di conoscere altri dettagli del nuovo progetto editoriale su Radio InBlu2000, secondo quanto risulta all'Adnkronos il programma parlerebbe sempre di letteratura e sarebbe collocato sempre alla stessa ora di 'Lupus in fabula'.