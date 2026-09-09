circle x black
Cerca nel sito
 

Pietrangelo Buttafuoco approda sull'emittente dei vescovi dopo l'uscita dalla Rai

Lo scrittore entra nel palinsesto di InBlu2000, l’emittente radiofonica della Cei, dopo la mancata conferma di 'Lupus in fabula' su Rai Radio1

Pietrangelo Buttafuoco - Ipa/Fotogramma
Pietrangelo Buttafuoco - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 11.17
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Pietrangelo Buttafuoco approda a Radio InBlu2000, l’emittente radiofonica della Conferenza episcopale italiana (Cei). La nuova collocazione arriva dopo l’uscita dalla Rai, dove lo scrittore e presidente della Biennale di Venezia conduceva 'Lupus in fabula', la striscia letteraria quotidiana di dieci minuti in onda al mattino su Rai Radio1, alle ore 6,50. I palinsesti delle emittenti che fanno capo alla Cei saranno ufficializzati domani, come anche quelli di Radio Rai, dove Buttafuoco non è stato riconfermato. Buttafuoco, dopo la chiusura del programma Rai, trova dunque spazio nella radio della Chiesa italiana, che fa capo allo stesso gruppo di Tv2000. Le due realtà sono dirette da Vincenzo Morgante, giornalista con un lungo passato in Rai.

La conclusione di 'Lupus in fabula' aveva suscitato polemiche e interrogativi, anche per il contesto nel quale era maturata. Nei mesi precedenti Buttafuoco era stato al centro di un duro confronto con esponenti del governo sulla vicenda del padiglione russo alla Biennale d’Arte, in particolare con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

La decisione della Rai era stata da alcuni interpretata come una conseguenza di quello scontro politico. Una lettura che, tuttavia, non risulta essere stata ufficialmente confermata. Pochi giorni fa, alla Mostra del Cinema di Venezia, il ministro Giuli, in una cerimonia ufficiale, alla presenza di Buttafuoco ha espresso la sua solidarietà al programma 'Lupus in fabula'. Ad ascoltare il ministro c'erano tra gli altri il consigliere d'amministrazione Rai Simona Agnes e altri dirigenti della tv pubblica.

Ora per Buttafuoco si apre una nuova esperienza radiofonica. In attesa di conoscere altri dettagli del nuovo progetto editoriale su Radio InBlu2000, secondo quanto risulta all'Adnkronos il programma parlerebbe sempre di letteratura e sarebbe collocato sempre alla stessa ora di 'Lupus in fabula'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Radio InBlu2000 Rai Radio1 Biennale di Venezia Lupus in fabula buttafuoco buttafuoco emittente vescovi buttafuoco rai
Vedi anche
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza