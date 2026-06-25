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Il lapsus di Pino Rinaldi in diretta su La7: "Vedremo tutto a 'Chi l'ha visto?'" - Video

25 giugno 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel giorno in cui la Rai ha confermato il possibile addio di Federica Sciarelli da 'Chi l'ha visto?', Pino Rinandi, giornalista e conduttore di 'Ignoto X' su La7, è stato protagonista di un lapsus in diretta. "Vedremo tutto su 'Chi l'ha visto?'…", ha detto, per poi correggersi immediatamente con un: "Seeh…su Ignoto X". La gaffe di Rinaldi, storico collaboratore della trasmissione di Sciarelli, è stata sufficiente per alimentare l'ipotesi che proprio il conduttore oggi in forza a La7 potrebbe sostituire il volto storico del programma di Rai 3.

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