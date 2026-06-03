Power Hits Estate di RTL 102.5, oltre 36 milioni di contatti sui social: +56% rispetto al 2025

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 conferma la propria capacità di coinvolgere il pubblico anche oltre la diretta televisiva e radiofonica. L'edizione 2026 dell'evento, andata in scena il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, ha infatti superato i 36 milioni di contatti complessivi sui social media, registrando una crescita del 56% rispetto all'anno precedente.

A certificarlo sono gli ultimi dati elaborati da Comscore attraverso Sensemakers, che fotografano un forte incremento dell'interazione digitale attorno alla manifestazione organizzata dalla prima radio d'Italia e diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell'estate musicale.

Sul palco romano si sono alternati oltre 45 artisti dal vivo, protagonisti di una serata che ha raccolto il meglio della musica italiana del momento. Ma è stata soprattutto la diffusione dei contenuti sulle piattaforme digitali a segnare il salto di qualità dell'edizione 2026.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto su TikTok, dove le visualizzazioni hanno raggiunto quota 6,6 milioni, più del doppio rispetto ai 2,6 milioni registrati nel 2025.

Numeri rilevanti anche su Instagram, dove il Power Hits Estate ha totalizzato 20 milioni di visualizzazioni. Tra esibizioni, contenuti esclusivi e momenti condivisi dagli artisti coinvolti, la manifestazione ha generato un flusso costante di interazioni che ha contribuito ad amplificarne la portata ben oltre il pubblico presente al Foro Italico.

La crescita registrata sui social testimonia come il Power Hits Estate sia ormai diventato un evento multipiattaforma, capace di unire spettacolo dal vivo, radio, televisione e digitale.