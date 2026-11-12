I registi di 'You Can See Everything': "Elizabeth Holmes, manipolatrice o vittima di sé stessa?"

Lo sguardo si perde sull’orizzonte di un mare infinito. Il titolo del film campeggia proprio laggiù, dove l’acqua si incrocia con il cielo: 'You Can See Everything', puoi vedere tutto. Questo è anche l’invito che Elizabeth Holmes rivolge a Nathan Fielder, regista (in campo) insieme a Lance Oppenheim (lui fuoricampo, in gara all’ultima Mostra del Cinema di Venezia con 'Primetime') che A24 ha scelto per documentare gli ultimi giorni di "normalità" che separano l’ex amministratrice delegata di Theranos dalla prigione. Imprenditrice di successo, la più giovane miliardaria nella storia Usa, conquistò investitori, politici e giornalisti con l’invenzione di una startup che prometteva di rivoluzionare il mondo della medicina. Ma era una tecnologia che non funzionava: il caso Theranos travolse il mito della sua fondatrice – condannata per frode nel 2022 – ma lasciò dietro di sé una domanda: come aveva fatto a ingannare tutti? "La cosa più interessante di tutta la vicenda è proprio questa", dice Lance Oppenheim a Roma, come riporta 'Cinematografo.it'. "Per un certo periodo di tempo Elizabeth Holmes è stata considerata la nuova Steve Jobs, con il fallimento della sua società è stata totalmente demonizzata. E non si è mai dichiarata colpevole: siamo di fronte ad una persona che pensa in modo diverso rispetto alle consuetudini o ad una astuta manipolatrice che ha continuato a mettere in atto una performance?".

Il film, presentato nella sezione Spotlight del 64esimo New York Film Festival e in programma al 44esimo Torino Film Festival giovedì 26 novembre (poi nelle sale italiane per 3 giorni con I Wonder Pictures, mentre negli States ha già incassato qualcosa come 80 milioni di dollari e molti analisti lo considerano tra i favoriti all’Oscar non solo per la categoria documentario), prende le mosse nel 2023, trentaquattro giorni prima che la Holmes entri in carcere, con una troupe invitata dalla donna a documentare ogni suo movimento. Quello che comincia come un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni (il ribaltamento di prospettiva nella seconda parte è incredibile, con Amanda Seyfried che aveva già interpretato la Holmes nella serie 'The Dropout' coinvolta dagli autori per "ricostruire" le parti mancanti del prima e del non filmabile, "aveva dei conti in sospeso con quel personaggio"...), nel quale la relazione tra chi filma e chi viene filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena. "All’inizio riprendevamo Elizabeth con il compagno Billy Evans, la loro quotidianità con i due figli, ma poco a poco il fatto di essere lì con loro ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola, questa conoscenza diretta ha aperto la nostra mente", racconta Nathan Fielder, che aggiunge: "Lo stesso accade con il pubblico, ogni spettatore proietta la propria esperienza, quello che vorremmo è che alla fine chi esce dalla visione porti a casa i nostri stessi dubbi, la stessa sensazione di non poter arrivare in modo semplicistico alla verità. Che cosa passa davvero per la testa di questa persona? Ma, soprattutto, è davvero possibile capire le persone?".

La portata straordinaria di 'You Can See Everything' è proprio nella sua stessa impossibilità a "definirsi", a mutare costantemente al mutare delle informazioni o delle confidenze che raccoglie: alla fine chi è il vero protagonista di questa storia? Elizabeth Holmes o il suo ambiguo compagno Billy ("un egoista, narcisista", come lo etichetta Amanda Seyfried), la frode o l’amore? "Mi interrogavo costantemente sulla verità di quello che osservavo - continua Fielder - ed è una sensazione che normalmente non si prova quando si è al cospetto della gente: dentro quella casa in fondo analizzavamo comportamenti normali. E allora perché ci chiedevamo in continuazione se fossero reali o frutto di una performance?". Realtà e finzione, in fondo sempre di questo si tratta quando c’è il cinema di mezzo: "La macchina da presa cambia la realtà - spiega Oppenheim - e per questo abbiamo dovuto trovare il modo di utilizzarne tre che riprendessero costantemente, almeno 15-16 ore al giorno, quello che accadeva dentro quella casa, rompendo in qualche modo le barriere e utilizzando zoom lunghi per rimanere sempre stretti sui volti. Nella seconda parte il cinema di osservazione si fonde invece con la finzione, con la ricostruzione. Alla fine, in 3 anni e mezzo, quello che abbiamo osservato è una specie di schema comportamentale. Ma era reale o un’illusione ottica?", conclude.