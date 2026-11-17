"L'accanimento contro la Russia è insopportabile". Pupo critica aspramente la decisione di cancellare il Festival del cinema russo inizialmente previsto a Roma. Il cinema Barberini, che avrebbe dovuto ospitare l'evento dal 21 al 23 novembre, ha ritirato la disponibilità della sala. Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, non ci sta. Il cantante è un volto noto in Russia, dove si esibisce regolarmente da molti anni. Recentemente, l'artista toscano ha tenuto concerti a Kazan e a Ekaterinburg. "È l'ora di finirla. Questo accanimento contro tutte le forme di arte, di cultura, di storia e di sport che arrivano dalla Russia è diventato insopportabile e, alla fine, si ritorcerà contro di noi. Basta!!!!", dice in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram e abbinato ad un video.

"Faccio questo video per esprimere un pensiero preciso, netto, che non può avere nessun tipo di interpretazione diversa. Sono completamente contrario alla cancellazione del Festival del cinema russo previsto dal 21 al 23 novembre al cinema Barberini di Roma. Sono completamente contrario. Mi auguro, se qualcuno in questo momento sta pensando di cancellare questo meraviglioso appuntamento, nel mio piccolo lo invito a non farlo. Il Festival del cinema russo si deve fare, perché è così che funziona la civiltà", conclude.