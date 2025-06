Il concertone di Radio Italia Live torna con un secondo appuntamento al Foro Italico di Palermo, il prossimo 27 giugno 2025 alle ore 20:40. Da Annalisa a Blanco, svelati tutti gli artisti che si esibiranno sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta M. Bruno Santori.

Il cast

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, vede protagonisti sul palco: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors.

Alla conduzione le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino. Le schede artisti saranno lette da Luca Ward.

Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. In contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).