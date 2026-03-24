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Rai: 'Dalla Terra di Mezzo all'Italia', su Raiplay un racconto inedito dedicato a Tolkien

Emozioni e parole di chi ha amato e studiato l'autore, il doc è disponibile da mercoledì 25 marzo

Rai: 'Dalla Terra di Mezzo all'Italia', su Raiplay un racconto inedito dedicato a Tolkien
24 marzo 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un racconto inedito e sorprendente dedicato a J. R. R. Tolkien, uno degli autori più amati di sempre, definito da George R. R. Martin "una montagna che si staglia su ogni altra opera di fantasy scritta prima e dopo di lui". Lo propone il documentario 'Dalla terra di mezzo all’Italia - Un viaggio inaspettato﻿' prodotto dalla World Video Production in collaborazione con Rai Documentari e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, disponibile da mercoledì 25 marzo su RaiPlay. Giornalisti, doppiatori, storici dell’arte, saggisti, frati francescani conventuali, cantautori, teologi e appassionati tolkieniani accompagnano il telespettatore in un viaggio corale alla scoperta di Tolkien, della sua opera e della sua eredità culturale. Ne emerge il ritratto complesso di un uomo: padre premuroso e marito attento nella quiete della vita quotidiana a Oxford; studioso rigoroso e sub-creatore di un mondo secondario non ancora del tutto svelato. Una fede vissuta con discrezione, che ha pervaso l’intera sua esistenza e continua a parlare attraverso la sua narrazione.

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Il racconto si apre poi a un percorso nell’arte, nella musica e nel cinema, dove l’immaginazione tolkieniana continua a generare bellezza e meraviglia, e a un cammino inatteso nel rapporto con l’Italia: Venezia e Assisi sono i luoghi che lasciarono in lui un segno profondo. Seguono quindi le vicende editoriali, tra rifiuti, attese e successi, fino al grande dibattito che, negli anni Settanta, accese il nostro Paese. Il documentario esplora, inoltre, il dialogo tra l’opera di Tolkien e il pensiero contemporaneo, a partire dall’interesse per Dante Alighieri. E proprio questo interesse per il Sommo Poeta è testimoniato dall’adesione alla 'Oxford Dante Society' – non a caso il 25 marzo si celebrano insieme il Dantedì e il Tolkien Reading Day. Spazio anche al lavoro di doppiaggio della trilogia cinematografica di Peter Jackson 'Il Signore degli Anelli' e alla singolare impresa di chi, in Italia, sta cercando di ricostruire la Contea. Al centro del racconto c’è lui: J. R. R. Tolkien, l’uomo che ha dato voce alle cronache della Terra di Mezzo, un mondo che milioni di lettori continuano ancora oggi a percorrere in lungo e in largo.

Un viaggio alla scoperta di chi ha insegnato, a generazioni intere, il potere dell’immaginazione e la differenza tra "l’evasione del prigioniero e la fuga del disertore", mostrando come la vera evasione conduca a Faërie, il paese dell’immaginario e della creatività 'La via prosegue senza fine' da 'Lo Hobbit' di J.R.R. Tolkien. Il documentario è ispirato al libro 'Tolkien e l’Italia' dello studioso Oronzo Cilli, primo e unico italiano ad aver vinto i Tolkien Society Awards nella categoria 'Best Book' con 'Tolkien’s Library'.

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Tolkien Raiplay Fantasy Documentario Dante Alighieri
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