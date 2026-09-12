Rai: le variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
07:00 (anziché 07:20) TG2 - Storie. I racconti della settimana
07:45 TG2 Tutto il bello che c'e' Estate
07:55 TG2 Mizar
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14:00 Domenica Sportiva Pomeriggio
14:55 Calcio. Campionato Italiano Serie C 2026/27 Ravenna – Perugia
Telecronaca: Giuseppe Galati e Alberto Di Chiara Bordocampo ed interviste: Piergiorgio Severini
17:55 TG2 L.I.S.
RAI 3
12:25 Geo (anziché Geo Magazine)
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00:40 (anziché 00:30) Newsroom Reloaded
02:10 (anziché 02:00) Fuori Orario. Cose (mai) viste