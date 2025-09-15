circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni dei programmi tv di domani

(Fotogramma)
(Fotogramma)
15 settembre 2025 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

17:10 Telefilm S.W.A.T. “La lista nera” (anziché “Scacco matto”)

-----

19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Prima o poi” (anziché “Come un'ombra”)

-----

00:00 (anziché 23:30) Pet Anatomy - La notte di Lucky

Meteo 2

00:40 Radio2 Social Club

01:45 Appuntamento al cinema

01:50 Un milione di piccole cose - Non era questo il piano

02:30 Cuori nella tormenta

04:10 Telefilm Rex: “Gelosia” ed “Effetto placebo”

05:30 Zio Gianni

05:40 Piloti

(Il programma I Lunatici, previsto alle 01:20, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Telefilm Programmi tv
Vedi anche
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza