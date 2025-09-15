Rai: variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
17:10 Telefilm S.W.A.T. “La lista nera” (anziché “Scacco matto”)
-----
19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Prima o poi” (anziché “Come un'ombra”)
-----
00:00 (anziché 23:30) Pet Anatomy - La notte di Lucky
Meteo 2
00:40 Radio2 Social Club
01:45 Appuntamento al cinema
01:50 Un milione di piccole cose - Non era questo il piano
02:30 Cuori nella tormenta
04:10 Telefilm Rex: “Gelosia” ed “Effetto placebo”
05:30 Zio Gianni
05:40 Piloti
(Il programma I Lunatici, previsto alle 01:20, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione