Rai: variazioni programmi tv di domani

19 febbraio 2026 | 18.54
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:10 (anziché 23:55) TG1 Sera

00:15 TV7

01:25 Che tempo fa

01:30 (anziché 02:30) Serie Tv Un passo dal cielo: “Salvato dalle acque” e “Un salto nel vuoto” (anziché gli episodi previsti

03:15 Telefilm Il Commissario Rex 4: “Indagine pericolosa”

04:00 RaiNews24

(Il programma L’Eredità, previsto alle 01:15, non sarà trasmesso)

RAI 2

23:30 (anziché 23:40) Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali

Notti Olimpiche

00:45 TG Sport Olimpico

00:50 Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali

Olimpiade Replay

Meteo 2

RAI 3

02:05 Film Un Couple (anziché Appuntamento al cinema)

03:05 Appuntamento al cinema

03:10 RaiNews24

