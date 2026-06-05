Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
17:00 Speciale TG1 Mister TV – Pippo Baudo Story
Settimanale del TG1
18:40 Reazione a Catena ,
(I programmi Linea Med (17:10) e Musica mia - Roma, 4 ragazzi con la chitarra (17:55) non andranno inonda)
RAI 2
14:05 Dribbling (anziché Dribbling Mondiali)
18:20 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Un testimone scomodo” (anziché l’episodio previsto)
RAI 3
08:00 I Giganti - Campania
Con Giampaolo Morelli
08:30 Film Il suo nome è Donna Rosa
Musicale. Con: Al Bano, Romina Power, Dolores Palumbo, Nino Taranto, Pippo Baudo
Regia: Ettore Maria Fizzarotti
(La serie tv Le avventure di Pinocchio, prevista alle ore 08:00, non sarà trasmessa)