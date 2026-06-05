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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
05 giugno 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

17:00 Speciale TG1 Mister TV – Pippo Baudo Story

Settimanale del TG1

18:40 Reazione a Catena ,

(I programmi Linea Med (17:10) e Musica mia - Roma, 4 ragazzi con la chitarra (17:55) non andranno inonda)

RAI 2

14:05 Dribbling (anziché Dribbling Mondiali)

18:20 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Un testimone scomodo” (anziché l’episodio previsto)

RAI 3

08:00 I Giganti - Campania

Con Giampaolo Morelli

08:30 Film Il suo nome è Donna Rosa

Musicale. Con: Al Bano, Romina Power, Dolores Palumbo, Nino Taranto, Pippo Baudo

Regia: Ettore Maria Fizzarotti

(La serie tv Le avventure di Pinocchio, prevista alle ore 08:00, non sarà trasmessa)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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