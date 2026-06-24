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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 giugno 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

AI 1

21:25 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Ecuador – Germania

RAI 2

06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Affoga i tuoi dispiaceri” (anziché Telefilm La grande vallata)

06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata

04:10 Telefilm Rex: “Quarantena”

04:50 (anziché 05:05) Zio Gianni – Internet e la Tv

05:00 Impazienti

05:10 Piloti

05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Il nostro posto” (anziché Telefilm La grande vallata)

RAI 3

Nessuna variazione

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domani rai variazioni programmi
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