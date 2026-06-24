Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
AI 1
21:25 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Ecuador – Germania
RAI 2
06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Affoga i tuoi dispiaceri” (anziché Telefilm La grande vallata)
06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata
04:10 Telefilm Rex: “Quarantena”
04:50 (anziché 05:05) Zio Gianni – Internet e la Tv
05:00 Impazienti
05:10 Piloti
05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Il nostro posto” (anziché Telefilm La grande vallata)
RAI 3
Nessuna variazione