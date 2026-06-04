Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
14:05 Dribbling (anziché Dribbling Mondiali)
14:45 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Progetto Taurus” 2a parte (anziché l’episodio previsto)
00:30 Paradise
02:05 (anziché 00:30) Radio2 Social Club
03:10 Appuntamento al cinema
03:15 Telefilm I misteri di Martha's Vineyard: “Veleni in Paradiso”
04:35 Telefilm Rex: “I giorni della mantide”
(Il Film Favolacce previsto alle 01:50 non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione