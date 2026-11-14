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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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14 novembre 2026 | 07.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

09:30 Rai Sport Live Weekend

10:00 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2026/2027

Slalom maschile 1^ manche

In diretta da Levi (FIN)

Telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste a bordo pista di Ettore Giovannelli

13:00 TG2

14:00 Green Lovers

14:50 Calcio Femminile. Campionato Italiano Serie A

Inter – Juventus (anziché Domenica Sportiva Pomeriggio)

In diretta dall'Arena Civica di Milano

Telecronaca di Luca De Capitani Commento tecnico di Katia Serra

(La prevista rubrica Domenica Sportiva Pomeriggio non verrà trasmessa)

00:00 (anziché 00:20) Telefilm Il commissario Lanz

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews2

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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