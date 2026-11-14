Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
09:30 Rai Sport Live Weekend
10:00 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2026/2027
Slalom maschile 1^ manche
In diretta da Levi (FIN)
Telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati
Interviste a bordo pista di Ettore Giovannelli
13:00 TG2
14:00 Green Lovers
14:50 Calcio Femminile. Campionato Italiano Serie A
Inter – Juventus (anziché Domenica Sportiva Pomeriggio)
In diretta dall'Arena Civica di Milano
Telecronaca di Luca De Capitani Commento tecnico di Katia Serra
(La prevista rubrica Domenica Sportiva Pomeriggio non verrà trasmessa)
00:00 (anziché 00:20) Telefilm Il commissario Lanz
01:10 Appuntamento al cinema
01:15 RaiNews2
RAI 3
Nessuna variazione