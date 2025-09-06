circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
06 settembre 2025 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3: “Liberaci dal male” 2a pt. (anziché 3a pt.)

RAI 2

06:50 (anziché 07:00) TG2 - Storie. I racconti della settimana

07:30 TG2 Tutto il bello che c'e' Estate

07:40 TG2 Mizar

08:05 TV Movie Cuori e Delitti: “L'arte di uccidere”

09:30 Urban Green

10:20 Pallavolo. Campionato Mondiale Femminile: Finale 3° e 4° posto

Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Giulia Pisani. Interviste di Edi Dembinski

12:30 I mestieri di Mirko

13:00 TG2 Giorno

00:30 Meteo 2

00:35 (anziché 01:10) Appuntamento al cinema

00:40 RaiNews24

(la rubrica TG Sport Giorno prevista alle 11:00 e il Film Un’estate in Costa Azzurra (11:15) non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

