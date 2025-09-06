Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3: “Liberaci dal male” 2a pt. (anziché 3a pt.)
RAI 2
06:50 (anziché 07:00) TG2 - Storie. I racconti della settimana
07:30 TG2 Tutto il bello che c'e' Estate
07:40 TG2 Mizar
08:05 TV Movie Cuori e Delitti: “L'arte di uccidere”
09:30 Urban Green
10:20 Pallavolo. Campionato Mondiale Femminile: Finale 3° e 4° posto
Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Giulia Pisani. Interviste di Edi Dembinski
12:30 I mestieri di Mirko
13:00 TG2 Giorno
00:30 Meteo 2
00:35 (anziché 01:10) Appuntamento al cinema
00:40 RaiNews24
(la rubrica TG Sport Giorno prevista alle 11:00 e il Film Un’estate in Costa Azzurra (11:15) non andranno in onda)
RAI 3
Nessuna variazione