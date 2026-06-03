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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
03 giugno 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

14:05 Dribbling (anziché Dribbling Mondiali)

RAI 3

11.55 Meteo 3

12.00 TG3

12.25 TG3 Fuori TG

12.50 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

14.00 TG Regione

14.50 LEONARDO

15:00 Senato della Repubblica. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

15.55 PIAZZA AFFARI

16.00 TG3 LIS

16.05 Rai Parlamento Telegiornale

16.10 Overland 17 - L’estremo Sud-est Asiatico

17.20 Geo Magazine

(I programmi Quante storie (12:50), Passato e Presente (13:20) e il Telefilm Last Cop (15:25), non andranno in onda)

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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