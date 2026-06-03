Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
14:05 Dribbling (anziché Dribbling Mondiali)
RAI 3
11.55 Meteo 3
12.00 TG3
12.25 TG3 Fuori TG
12.50 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
14.00 TG Regione
14.50 LEONARDO
15:00 Senato della Repubblica. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
15.55 PIAZZA AFFARI
16.00 TG3 LIS
16.05 Rai Parlamento Telegiornale
16.10 Overland 17 - L’estremo Sud-est Asiatico
17.20 Geo Magazine
(I programmi Quante storie (12:50), Passato e Presente (13:20) e il Telefilm Last Cop (15:25), non andranno in onda)