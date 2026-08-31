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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
31 agosto 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:35 Che tempo fa

00:40 Sottovoce e dintorni - Cinematografo Speciale Biennale Cinema 2026 – 83^ Edizione mostra

internazionale d’arte cinematografica (1^pt)

01:40 (anziché 00:40) Reazione a catena

02:55 Provaci ancora prof 4: “Il sogno del Faraone”

04:30 RaiNews24

(Il telefilm Il Commissario Rex 8, previsto alle 03:25, non sarà trasmesso)

RAI 2

14:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il grande ritorno” e “Festa di compleanno” (anziché gli episodi previsti)

16:30 S.W.A.T.: “Caccia aperta” e “Los Altos” (anziché gli episodi previsti)

04:45 Telefilm Rex: “Ladri d'autore” ( anziché Zio Gianni)

RAI 3

12:25 Geo: Le alici di Cetara

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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