Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:35 Che tempo fa
00:40 Sottovoce e dintorni - Cinematografo Speciale Biennale Cinema 2026 – 83^ Edizione mostra
internazionale d’arte cinematografica (1^pt)
01:40 (anziché 00:40) Reazione a catena
02:55 Provaci ancora prof 4: “Il sogno del Faraone”
04:30 RaiNews24
(Il telefilm Il Commissario Rex 8, previsto alle 03:25, non sarà trasmesso)
RAI 2
14:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il grande ritorno” e “Festa di compleanno” (anziché gli episodi previsti)
16:30 S.W.A.T.: “Caccia aperta” e “Los Altos” (anziché gli episodi previsti)
04:45 Telefilm Rex: “Ladri d'autore” ( anziché Zio Gianni)
RAI 3
12:25 Geo: Le alici di Cetara