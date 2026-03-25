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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
25 marzo 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

02:35 Telefilm Un passo dal cielo: “Il sentiero della verità” e “Il veleno dell'uomo” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Poesie d'amore” e “Una scuola in convento” (anziché gli episodi previsti)

07:10 La Mattinanza

07:15 La Pennicanza

08:00 I vinili di...

08:30 TG2

(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)

04:00 Telefilm Flesh And Blood (anziché Strike Back)

04:50 Impazienti (anziché telefilm Rex)

05:00 Zio Gianni

05:05 Piloti

05:30 Un ciclone in convento: “Questione di confini” (anziché “I biscotti della salvezza”)

RAI 3

Nessuna variazione

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Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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