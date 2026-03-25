Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:35 Telefilm Un passo dal cielo: “Il sentiero della verità” e “Il veleno dell'uomo” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Poesie d'amore” e “Una scuola in convento” (anziché gli episodi previsti)
07:10 La Mattinanza
07:15 La Pennicanza
08:00 I vinili di...
08:30 TG2
(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)
04:00 Telefilm Flesh And Blood (anziché Strike Back)
04:50 Impazienti (anziché telefilm Rex)
05:00 Zio Gianni
05:05 Piloti
05:30 Un ciclone in convento: “Questione di confini” (anziché “I biscotti della salvezza”)
RAI 3
Nessuna variazione