Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
17:10 Telefilm S.W.A.T. “Scacco Matto” (anziché “Ferite aperte”)
19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Come un'ombra” (anziché “Il piano”)
00:20 Pet Anatomy Io e Marley
00:53 (anziché 02:00) Meteo 2
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
15:55 TG3 LIS
16.00 TGR Puliamo il mondo
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16.20 Aspettando Geo (Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
21:20 Film Per tutta la vita (anziché il documentario Pupi Avati. Che cinema la vita!)