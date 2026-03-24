Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il patto” e “Piccolo grande amore” (anziché gli episodi previsti)
07:10 La Mattinanza
07:15 La Pennicanza
08:00 I vinili di...
08:30 TG2
(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)
19:00 Telefilm F.B.I.: “Il cecchino” e “Il giorno del giudizio” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 20:30
03:10 Telefilm Strike Back
04:30 Telefilm Rex: “Codice Rex”
05:15 Impazienti
05:25 Piloti
05:30 Un ciclone in convento
(Il telefilm Flesh And Blood, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)