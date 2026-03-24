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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 marzo 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il patto” e “Piccolo grande amore” (anziché gli episodi previsti)

07:10 La Mattinanza

07:15 La Pennicanza

08:00 I vinili di...

08:30 TG2

(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)

19:00 Telefilm F.B.I.: “Il cecchino” e “Il giorno del giudizio” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2 20:30

03:10 Telefilm Strike Back

04:30 Telefilm Rex: “Codice Rex”

05:15 Impazienti

05:25 Piloti

05:30 Un ciclone in convento

(Il telefilm Flesh And Blood, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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