La ruota della fortuna, Riccardo vince oltre 410 mila euro

Riccardo è il vincitore della puntata andata in onda ieri lunedì 17 novembre

Gerry Scotti - La ruota della fortuna
18 novembre 2025 | 12.36
Redazione Adnkronos
Con la vittoria da 200 mila euro, Riccardo si conferma il concorrente da record de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla ‘Ruota delle Meraviglie’ e ha indovinato al primo tentativo, con una sola risposta.

Con il trionfo di ieri, Riccardo ha superato i 410 mila euro, diventando automaticamente il più grande campione di sempre. Dopo la vittoria, è stato raggiunto dalla fidanzata Giulia. “Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi”, ha commentato Gerry Scotti.

Riccardo Piancatelli è originario delle Marche. Ha 32 anni ed è un ingegnere ambientale di Recanati (Macerata). È diventato campione nella puntata del 14 novembre. Prima dell’ultima impresa aveva già accumulato oltre 180 mila euro e vinto una Panda.

