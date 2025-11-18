Riccardo è il vincitore della puntata andata in onda ieri lunedì 17 novembre
Con la vittoria da 200 mila euro, Riccardo si conferma il concorrente da record de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla ‘Ruota delle Meraviglie’ e ha indovinato al primo tentativo, con una sola risposta.
Con il trionfo di ieri, Riccardo ha superato i 410 mila euro, diventando automaticamente il più grande campione di sempre. Dopo la vittoria, è stato raggiunto dalla fidanzata Giulia. “Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi”, ha commentato Gerry Scotti.
Riccardo Piancatelli è originario delle Marche. Ha 32 anni ed è un ingegnere ambientale di Recanati (Macerata). È diventato campione nella puntata del 14 novembre. Prima dell’ultima impresa aveva già accumulato oltre 180 mila euro e vinto una Panda.