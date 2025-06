Roberta Morise ed Enrico Bartolini diventeranno presto genitori bis. La showgirl, dopo l'arrivo di Gianmaria nel 2024, è in attesa di un altro maschietto. A corredo di alcune foto postate sui social che annunciano la gravidanza, la moglie dello chef ha svelato il nome scelto per il nascituro.

L'annuncio

Roberta Morise ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono al mare mentre con le mani si accarezza il pancione, ormai ben visibile. "Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d'occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea", recita la didascalia. Il secondo figlio della coppia si chiamerà Enea e la nascita sarebbe prevista per il prossimo novembre.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori di Gianmaria il 24 maggio del 2024. E pochi mesi dopo si sono uniti in matrimonio. La showgirl, in un’intervista rilasciata a Gente, aveva confidato le sue sensazioni riguardo la seconda gravidanza: “Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino", aveva detto Roberta Morise.

"Auguri, so che sei preoccupata per la nascita avendo avuto un parto difficile. Ma ogni gravidanza e diversa in tutto io ho fatto due parti esperienze diverse ma uniche auguri sei bellissima", le ha scritto un utente tra i commenti sotto al post. Un messaggio che non è passato inosservato alla showgirl che l'ha ringraziata per la "sensibilità".