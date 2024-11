Roberto Bolle sarà 'Caravaggio' nella creazione firmata da Bigonzetti

Il debutto dell'opera, nata nel 2008 per lo Staatsballett Berlin, debutta in Italia al Maggio Musicale Fiorentino il 9 maggio

Roberto Bolle sarà 'Caravaggio' nello spettacolo firmato da Mauro Bigonzetti. Arriva in Italia il 9 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (repliche il 10 e l'11), nell’ambito dell’87 edizione dell’omonimo Festival, successivamente sarà in cartellone al Tam Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 15 al 21 maggio). Accanto a lui, alcuni tra i migliori solisti internazionale, insieme ad un corpo di ballo creato per l’occasione e composto da circa 30 ballerini.

Il progetto è nato nel 2008 per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov, su musica del compositore e direttore d’orchestra Bruno Moretti, che ha dato una nuova orchestrazione sinfonica a brani di Claudio Monteverdi tratti dall’'Orfeo', dal 'Combattimento di Tancredi e Clorinda', dall’'Incoronazione di Poppea' e dal 'Settimo libro dei madrigali'. Le luci sono state create da Carlo Cerri.

"L’opera si ispira alle opere del pittore italiano Caravaggio, Michelangelo Merisi (1571-1610), di cui Bigonzetti mette in risalto la complessità della figura, celebrandone gli aspetti che compongono l’uomo e l’artista - si legge in una nota dello spettacolo - Da un lato il suo travagliato mondo interiore, mosso da un animo particolarmente inquieto, e dall’altro il racconto attraverso l’espressione della sua arte. Caravaggio, seguendo l’interrelazione di questi due aspetti, diventa pertanto un balletto psicologico e drammatico, che dal punto di vista drammaturgico ha le sue 'note' ricorrenti nel solo, nei duetti, terzetti e quartetti, intramato da scene corali che allentano la tensione e imprimono il moto a un’azione sostanzialmente incentrata sull’io caravaggesco".