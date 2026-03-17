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Roberto Giovanardi: "Amareggiato per Svetlana Zakharova, spero Buttafuoco tenga duro alla Biennale"

La grande stella del Bolshoi di Mosca, dopo Firenze, si è vista 'rifiutata' la partecipazione al Gala Les Etoiles in programma al Parco della Musica a Roma

La grande stella russa Svetlana Zakharova
La grande stella russa Svetlana Zakharova
17 marzo 2026 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono amareggiato, incredulo, profondamente dispiaciuto. Dopo Firenze, Svetlana Zakharova non danzerà a Roma al Parco della Musica. La cultura costruisce ponti e non divide. In questo modo si continua a procrastinare un conflitto che è guerra tra fratelli. Non capisco questa forma di vassallaggio da parte del governo, spero che un grande intellettuale e uomo di cultura libero come Pietrangelo Buttafuoco riesca a tenere duro almeno alla Biennale di Venezia e non indietreggi sulle sue posizioni". Roberto Giovanardi, storico agente di Svetlana Zakharova fino a tre anni fa, commenta con l'Adnkronos il nuovo diniego alla grande stella del Bolshoi di Mosca, dopo la sospensione dello spettacolo in programma al Maggio Musicale Fiorentino lo scorso gennaio. Svetlana Zakharova attesa il 20 e il 21 marzo al Parco della Musica, tra i guest del gala Les Etoiles, non prenderà parte allo spettacolo. L'organizzazione ha comunicato di 'aver ritirato l'invito' senza spiegare le motivazioni. Che sono evidentemente legate alla geopolitica.

"Speravo che almeno a Roma Svetlana potesse esibirsi - ha aggiunto Roberto Giovanardi - Trovo anacronistico tutto quello che sta accadendo in Italia. Mi domando... è propaganda portare un russo in scena? Svetlana Zakharova, è vero, aveva un incarico alla Duma, conclusosi oltre 10 anni fa, ma per occuparsi di danza. Non si possono continuare a maltrattare grandi, grandissimi artisti, come per esempio Valerij Gergiev, uno dei cinque massimi direttori d'orchestra del mondo. Pensavo che con Svetlana Zakharova le cose andassero diversamente - ha concluso Giovanardi- Mi sono illuso, ma lo sospettavo".

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Danza Biennale Geopolitica
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