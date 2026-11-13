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Roger Taylor lascia i Duran Duran: "Il mio acufene peggiora". Addio dopo quasi 50 anni dietro la batteria

A 66 anni, il musicista annuncia lo stop per motivi di salute. La storica formazione britannica gli rende omaggio: "Sarà sempre parte della nostra famiglia".

Roger Taylor lascia i Duran Duran:
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13 novembre 2026 | 18.35
Antonella Nesi
LETTURA: 3 minuti

Uno dei battiti più iconici del pop britannico si ferma. Roger Taylor, storico batterista dei Duran Duran, ha annunciato il suo addio alla band a causa del peggioramento dell'acufene, il disturbo all'udito che da tempo lo affligge e che lo ha costretto a prendere quella che lui stesso definisce una delle decisioni più difficili della sua vita.

Taylor, 66 anni, è stato il batterista del gruppo fin dalla sua nascita a Birmingham nel 1978. Una storia lunga quasi mezzo secolo, fatta di successi planetari, classifiche conquistate e milioni di dischi venduti. Ora però il musicista ha deciso di fermarsi: "Sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici", ha spiegato in un comunicato diffuso sui profili social della band.

Per il batterista, suonare nei Duran Duran è stato "la gioia della mia vita". Un legame profondo, costruito insieme a Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor, che nel corso degli anni ha contribuito a trasformare il gruppo in una delle formazioni simbolo della new wave e del pop degli anni Ottanta.

"Non riuscirò mai a ringraziare abbastanza i fan per l'amore che ci hanno dimostrato nel corso degli anni", ha dichiarato Taylor. "Ma la verità è che il mio acufene è peggiorato costantemente". La scelta del momento giusto per dire addio non è stata semplice. Eppure il musicista guarda a questa uscita di scena con serenità, convinto di lasciare la band in un momento particolarmente felice della sua storia. "Me ne vado nel punto più alto", ha sottolineato.

Negli ultimi anni i Duran Duran hanno infatti vissuto una nuova stagione di successi, culminata con il trionfale tour nel Regno Unito e in Europa, il secondo concerto da headliner al BST Hyde Park, l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e il ritorno in studio accanto al produttore e musicista Nile Rodgers. "Non avrei potuto desiderare un capitolo finale migliore", ha detto Taylor. "Ci sono stati tanti momenti speciali che conserverò per sempre. Vado avanti con enorme orgoglio e con nient'altro che amore per Simon, Nick e John".

Parole che hanno trovato immediata risposta nei messaggi dei suoi compagni di viaggio. "Roger è nostro fratello", hanno scritto i Duran Duran. "Il suo modo di suonare la batteria ha contribuito a definire il suono della band fin dall'inizio e averlo di nuovo con noi dal 2001 è stato incredibilmente importante per tutti".

Taylor aveva già lasciato il gruppo nel 1985, all'apice del successo mondiale, per poi tornare stabilmente nel 2001. Nel corso della sua carriera con i Duran Duran ha partecipato a dieci album di successo e ha suonato in alcuni dei brani più celebri della formazione, comprese le grandi hit 'Is There Something I Should Know?' e 'The Reflex', oltre a 'A View To A Kill', la celebre canzone del film della saga di James Bond del 1985 '007 - Bersaglio mobile'.

I compagni hanno assicurato il loro pieno sostegno alla decisione del batterista: "La sua salute e la protezione dell'udito devono venire prima di tutto. Gli auguriamo felicità e benessere. Sarà sempre parte di questa famiglia mentre continueremo a esplorare nuovi ed entusiasmanti progetti con la band", hanno dichiarato.

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