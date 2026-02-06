circle x black
Ross a 'Ciao Maschio': "Ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati, non hanno preso bene Made in Sud"

Il comico del duo Gigi e Ross si racconta a Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai1

06 febbraio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ai trent’anni di 'Zelig', che hanno celebrato di recente, non ci hanno invitati". Una frase seguita da una battuta che però lascia intravedere un retrogusto meno leggero: "L’hanno presa bene la vicenda di 'Made in Sud'. Noi comunque continuiamo a lavorare: appena finiamo qui andiamo a registrare". A parlare è Ross, del duo comico Gigi e Ross, ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio', nella puntata in onda sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai1.

Nel corso dell’intervista, il comico racconta la sua rinascita personale e familiare, arrivata grazie all’amore e alla paternità: "Io sono rinato. Di solito si dice che le donne, quando rinascono, si tagliano i capelli. Io faccio i figli. Ne ho fatti due, uno via l’altro". Ross ripercorre l’incontro con Chiara e l’inizio di una nuova fase della sua vita: "Ho conosciuto Chiara nel 2023, ci siamo messi insieme il primo aprile e a giugno lei era già incinta. Quando sono diventato di nuovo padre, e poi ancora padre, ho riapprezzato la paternità della prima volta".

Un’esperienza resa ancora più profonda dal rapporto con il figlio Mattias: "Con Matti comunichiamo nel silenzio. Anzi, comunica più lui che io. Chi vive questa situazione capisce di cosa parlo: a volte non c’è bisogno di spiegare niente. Basta uno sguardo, come ti sfiora la mano. Si ferma il mondo e tu dici: 'Io sto a posto così'". E confessa: "La mia più grande domanda è se Matti percepisce il mio amore. Me lo chiedo spessissimo. Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo". Con ironia, Ross ricorda anche un episodio legato all’amicizia con Gigi: "Una mia ex era convinta che io e Gigi stessimo insieme. Ci vogliamo bene, è vero", conclude.

