Russell Crowe 'Gladiatore' di Ladispoli. In una piazza Rossellini gremita di persone, l'attore particolarmente caro a Roma (e nel mondo) per l’interpretazione di Massimo Decimo Meridio nel colossal di successo di Ridley Scott, ha portato sul palco un concerto live fatto di blues e country-rock con il suo gruppo 'The Gentleman Barbers'.

Voce da crooner, Crowe si esibisce in una densa scaletta, dai brani blues alle struggenti ballate, fino a omaggiare l'Italia con una canzone dei Ricchi e Poveri. Oltre ai brani del suo ultimo album dal titolo 'Prose and Cons', aggiunge il soul di Let Your Light Shine, ascoltata all’ultimo Sanremo e incanta la folla con una struggente interpretazione di 'Romeo & Juliet' dei Dire Straits. Sul finale l'omaggio all'Italia con "Sarà perché ti amo".

Partito da Cervinia, il tour della band dell’attore conta 15 date italiane e 30 in tutta Europa.