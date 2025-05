Zucchero e Russell Crowe insieme per un duetto rock melodico, la cover di 'Just Breathe' dei Pearl Jeam. A condividere il nuovo singolo è il cantante italiano sui suoi canali social, spiegando la collaborazione con l'attore premio Oscar per 'Il gladiatore'."L’idea di cantarla insieme è nata nel backstage di un concerto di Russell, davanti a una Guinness, ed ora eccola", ha scritto Zucchero.

Oltre al brano, è stato rilasciato anche il videoclip, diretto proprio da Russell Crowe, con scene immerse nella natura in cui i due eseguono la hit in compagnia del loro cani.

Oltre alla carriera da attore, Russell Crowe ha coltivato negli anni anche quella di cantante. Insieme alla sua band si è esibito più volte in Italia, anche al festival di Sanremo. Solo la scorsa estate il tour in tutta Italia con 'The Gentlemen Barbers'.