"Io e te siamo stati fantastici". Sabina Guzzanti ricorda l'attore e cantautore, morto a 73 anni, con un post su Instagram e una vecchia foto che li ritrae insieme al ristorante. Tanti, tantissimi i commenti. Da Dario Vergassola a Corrado e Caterina Guzzanti, Paola Turci e Pierò Pelù. Tutti uniti nel cordoglio e dolore. "Che disastro" scrive il collega Vergassola, inondato da cuori ed emoticon di dispiacere per la scomparsa di Riondino. "Se ne va un genio" è l'unanime saluto della rete.