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Morto il cantautore David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: "Io e te siamo stati fantastici"

Sui social posta una vecchia foto insieme al ristorante

La foto postata su Instagram da Sabina Guzzanti
La foto postata su Instagram da Sabina Guzzanti
29 marzo 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io e te siamo stati fantastici". Sabina Guzzanti ricorda l'attore e cantautore, morto a 73 anni, con un post su Instagram e una vecchia foto che li ritrae insieme al ristorante. Tanti, tantissimi i commenti. Da Dario Vergassola a Corrado e Caterina Guzzanti, Paola Turci e Pierò Pelù. Tutti uniti nel cordoglio e dolore. "Che disastro" scrive il collega Vergassola, inondato da cuori ed emoticon di dispiacere per la scomparsa di Riondino. "Se ne va un genio" è l'unanime saluto della rete.

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Morto cantautore ricordo scomparsa
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