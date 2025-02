Bianca Balti non parla della sua malattia a Sanremo 2025, ma sul palco dell'Ariston non ha paura di mostrare come abbia cambiato il suo corpo. E così dopo la testa calva la top model sceglie un abito che mette in vista le sue cicatrici come ultimo cambio della seconda serata del festival, di cui è stata coconduttrice.

"Quando ho deciso di partecipare - aveva spiegato la modella in conferenza stampa - ho detto a Carlo 'io non vengo a fare la malata di cancro'. Sono una professionista, vengo in qualità di top model, ad indossare tutti i miei vestiti, a entrare in competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr). Ovunque ci giriamo vediamo dolore, non è che il dolore non ci sia stato. Ma sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no: voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita, del dolore ne parliamo in una'altra sede".

Bianca Balti, a cui qualche mese fa è stato diagnosticato un cancro ovarico al terzo stadio, ha scelto un abito aperto sul ventre e sulle spalle, che lascia scoperti i segni degli interventi subiti. Appaiono evidenti la cicatrice sulla pancia e quella sul petto causata dal porter per le infusioni della chemio.