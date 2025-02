Fedez è tornato su Instagram con un nuovo post. A poche ore dal debutto del Festival di Sanremo 2025, il rapper racchiude in poche parole l'essenza del brano 'Battito'. "E' una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì. Nel silenzio. Nel vuoto che rimbomba più forte di qualsiasi applauso o fischio. Esiste un momento - scrive Fedez - in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la fuga, ma il guardarsi negli occhi. Smettere di ignorare quel vuoto assordante che grida per essere ascoltato perché è l’unico modo di esistere davvero. Non possiamo controllare ciò che accade intorno a noi, ma possiamo decidere come reagire a tutto questo".

'Battito' è anche "la caduta, è il crollo, a costringerci a cercare un senso. Non ci domandiamo mai perché abbiamo vinto, ma il fallimento ci costringe a interrogarci, a cercare risposte, a ricostruire. Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra. Una spirale ciclica che vuole solo essere ascoltata. 'Battito' è un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere", conclude.