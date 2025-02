Fedez si è presentato sul palco dell'Ariston per le prove generali con il suo brano "Battito" e l'esibizione, in vista della prima serata di Sanremo 2025 in programma l'11 febbraio, è sembrata un vero e proprio momento di liberazione. L'artista, inizialmente, ha mostrato un attimo di sorpresa alla vista della platea gremita, commentando con un divertito: "Ah, ma è pieno?".

Superato il primo momento, Fedez si è lasciato trasportare dalla musica, regalando un'interpretazione intensa e sentita del suo brano dedicato alla depressione. La performance è stata accolta con un caloroso applauso dalla platea.