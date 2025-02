Sanremo 2025, il 'Dopofestival' è pronto a tornare. Ecco il nuovo studio-glass

Il 'Dopofestival' è pronto a tornare a Sanremo 2025, dall'11 febbraio, subito dopo la conclusione delle serate del Festival. Trasmesso da una grande struttura in vetro in Piazza Borea D'Olmo, di fronte al Teatro Ariston, offrirà un punto di vista privilegiato sulla kermesse canora, simulando l'atmosfera di un "gruppo d'ascolto" post-Festival.

Alessandro Cattelan, affiancato dall'opinionista fissa Selvaggia Lucarelli, dalla giornalista di moda Anna Dello Russo e dagli Street Clerks (band storica dei suoi late show), guiderà le discussioni con la sua consueta ironia. Il programma si propone di commentare a caldo gli eventi della serata, spaziando dai giudizi taglienti di Selvaggia Lucarelli alle analisi degli outfit di cantanti e conduttori di Anna Dello Russo. Interverranno anche giornalisti accreditati al Festival e, naturalmente, alcuni artisti in gara, che potrebbero esibirsi in performance a sorpresa accompagnati dagli Street Clerks.

Se il motto di Sanremo 2025 è "Tutti cantano Sanremo", quello del Dopofestival è "Tutti guardano Sanremo", titolo anche di una rubrica che, in ogni puntata, ospiterà un personaggio estraneo al mondo dello spettacolo che condividerà la sua personale visione del Festival. Oltre al pubblico presente in piazza, una piccola rappresentanza sarà ospitata all'interno della struttura in vetro che Cattelan potrebbe anche decidere di coinvolgere.