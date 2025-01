Sanremo 2025, Sarah Toscano: "Sono pronta, voglio farmi conoscere e far ballare l'Ariston"

Dal palco di 'Amici' all'Ariston. Sarah Toscano, 19 anni da poco compiuti, è la più giovane tra i big di Sanremo 2025. In gara con il brano ‘Amarcord’, la giovane cantautrice non nasconde il suo sincero entusiasmo: "Sono emozionatissima e molto gasata, non vedo l'ora. Sanremo è un’opportunità per farmi conoscere. Mi sto preparando al massimo per arrivare sul palco pronta a cantare il brano anche ad occhi chiusi". Un anno intenso per Sarah che meno di 12 mesi fa alzava la coppa del talent di Maria De Filippi: “E’ stato un anno pieno di emozioni. Mi sono esibita dal vivo, ho incontrato il pubblico e scritto tantissime canzoni, sperimentando molto". E Sanremo è un sogno che si realizza: “Sanremo non è una cosa da buttare via, ho sempre detto che ci sarei voluta andare nel momento giusto e soprattutto con il pezzo giusto”. E quando è arrivato il brano ‘Amarcord’ “non ho avuto dubbi” afferma, concentrata sul suo obiettivo: "Ho un pezzo di cui sono fiera. Il mio obiettivo è quello di farmi conoscere come artista e come persona, a 360 gradi".

Il brano è scritto da Sarah insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, due autori che hanno co-firmato diversi brani di questo festival: “Con Federica Abbate avevo già lavorato, è un'artista incredibile che stimo tantissimo e che riesce a spaziare in diversi generi. Con lei e Jacopo Ettorre abbiamo lavorato su questo brano e ci è sembrato il pezzo giusto”. ‘Amarcord’, racconta, “è un pezzo che fa ballare, carico di energia. Dall’inizio alla fine è un crescendo: nel ritornello ha quella cassa che mi dà energia e nel cantarlo provo un senso di liberazione. Mi auguro che le persone possano cantarlo a squarciagola come faccio io”.

E vincere Sanremo non è necessariamente una priorità: “Non è una cosa a cui sto pensando, voglio andare là e fare quello che posso fare”. Condividere il palco con i grandi nomi della musica italiana è per la giovane Sarah un onore: "Non vedo l’ora di poterli conoscere di persona, di poterci scambiare due chiacchiere e vedere anche come si approcciano dietro le quinte”. E poi Sanremo “è il palco della musica italiana e cantare con artisti di quel calibro mi farà crescere". Vissuta in una famiglia dove la musica è sempre stata presente, Sarah racconta di aver sempre seguito il festival e tra i ricordi che l'hanno segnata c’è sicuramente la vittoria di Diodato nel 2020 con il brano ‘Fai rumore’: “Ricordo mio padre che dopo aver ascoltato il brano per la prima volta ha detto: vince lui”. E così è stato: “E’ un pezzo incredibile”. E poi l’anno scorso, quando era ancora nella casetta di Amici: “Vedere Angelina che veniva dallo stesso percorso è stato entusiasmante. Eravamo tutti fieri di lei”.

Qualche consiglio da Maria De Filippi? “L’ho continuata a sentire e mi ha sempre detto di stare tranquilla e di non farmi prendere troppo dall'ansia. Me la devo godere”. Insomma, la musica prima di tutto. E a Sanremo c'è anche la serata delle cover di venerdì 14 febbraio dove Sarah Toscano duetterà con il duo di producer e dj Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel) con 'Overdrive': “Sono molto contenta di poter seguire il filone internazionale a cui aspiro”. Il brano “è una ballad uptempo, un pezzo che farà ballare”.

Sarah non ha ancora ascoltato i brani degli altri artisti in gara ma ammette: “Mi incuriosisce il pezzo di Olly, è un artista che mi piace tantissimo. E poi sono curiosa di ascoltare Giorgia, che ha una voce incredibile, e il brano di Rose Villain, di lei adoro il suo approccio alla musica”.

Dopo Sanremo, Sarah si prepara a tornare sui palchi a ottobre per due live nei club: a Milano (18 ottobre, Magazzini Generali) e Roma (25 ottobre, Largo Venue). Ma ha anche altri progetti: “Sto ancora studiando. Sto facendo il linguistico e ce la sto mettendo tutta, perché comunque il diploma è una cosa che voglio raggiungere. Poi, chissà, magari in futuro l'università", conclude.

(di Loredana Errico)