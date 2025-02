Sanremo 2025 entra nel vivo ed è la volta delle nuove proposte, protagoniste della seconda serata del Festival di Carlo Conti. Senza perdere tempo, affiancato da Alessandro Cattelan che è arrivato sul palco con i quattro semifinalisti, il conduttore e direttore artistico ha dato subito il via alla gara. Tre i co-conduttori al suo fianco stavolta: sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tra gli ospiti dell'Ariston, Damiano David porta sul palco il suo commovente omaggio a Lucio Dalla. E con lui arriva anche l'attore Alessandro Borghi.

Conte ringrazia, poi subito la sfida tra nuove proposte

"Grazie per l'affetto che avete dimostrato ieri sera". Così Carlo Conti ha aperto la seconda serata della 75esima edizione del festivalche è entrata subito nel vivo con la gara delle nuove proposte. In scena i 4 semifinalisti: Alex, Wyse, Vale Lp e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre. La prima sfida è tra Alex Wyse contro Vale Lp e Lil Jolie.

Sul palco il messaggio contro la violenza sulle donne. Alex Wyse primo finalista

"Se io non voglio, tu non puoi". Con Vale Lp e Lil Jolie fa irruzione sul palco di Sanremo la lotta alla violenza sulle donne. Il duo femminile in gara per le Nuove Proposte, sul finale della loro esibizione, imbracciano due grandi cartelli gialli con scritte cubitali nere e il claim della omonima campagna lanciata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila per il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne.

Su un cartello "Se io non voglio", sull'altro "Tu non puoi". A sottolineare l'importanza del gesto anche il conduttore: "Questo è un messaggio fondamentale", dice rivolto alle due cantanti che poco dopo vengono eliminate per aver perso lo scontro diretto con Alex Wyse. Il risultato è stato decretato dal voto della sala stampa, tv e web (33%), giuria radio (33%) e televoto (34%).

Settembre in finale

Settembre è quindi il secondo finalista delle nuove proposte. L'artista, con il brano 'Vertebre', ha avuto la meglio nello scontro diretto con Maria Tomba con il brano 'Goodbye (voglio good vibes)'. Settembre si sfiderà contro Alex Wyse durante la finale di domani.

Damiano David omaggia Dalla, anche Borghi sul palco

E' la volta di Damiano David, che omaggia Lucio Dalla con il brano 'Felicità'. Il super ospite si è esibito nel celebre brano del cantautore bolognese del 1988. A rendere ancora più suggestiva la performance, la presenza scenica di Alessandro Borghi accanto al piccolo Vittorio Bonvicini, 10 anni e figlio di amici dell'attore, che nel finale si è lasciato andare alle lacrime per l'emozione. Un'immagine che ha contribuito a sottolineare il significato profondo del brano.

Bianca Balti co-conduttrice: "Stavolta mi divertirò"

Lei il festival di Sanremo l'aveva già fatto con Fabio Fazio nel 2013, ma questa volta è diverso. "Non mi ero divertita ma adesso mi divertirò", dice Bianca Balti raggiungendo Carlo Conti sul palco del teatro Ariston, co-conduttrice per la seconda serata. "Una mamma, una modella e in questo momento soprattutto una guerriera", dice Conti sottolineando il coraggio e la forza della top model che in questi mesi sui social ha mostrato la sua battaglia contro un cancro ovarico. E' la prima volta nella storia del festival che un co-conduttore si mostra con la testa rasata a causa delle cure chemioterapiche.

Malgioglio emozionato: "Me la faccio sotto"

Spalline spaziali di 40 cm, strascico rosso di una ventina di metri, Cristiano Malgioglio scende dalla temuta scala sul palco di Sanremo, prova a ostentare sicurezza e poi confessa avvicinandosi all'orecchio di Carlo Conti: "Me la sto facendo sotto". Lo scambio tra i due è tutto una gag: "Questo velo di 50 metri, è la coda dell'uccello del paradiso", dice mentre Conti sgrana gli occhi. La situazione non migliora quando Malgioglio prova a dire al direttore artistico che arriva dal Massachusetts. Dopo diversi tentativi accompagnati dalle risate della platea approda ad un più semplice "Boston". "Ecco questo ti riesce meglio", dice Conti. Il siparietto si conclude con il co-conduttore che presenta Lucio Corsi, rompendo la rigida liturgia del lancio dei cantanti in gara quando annuncia il brano: "Volevo essere un duro", dice. Per poi aggiungere: "Come il sottoscritto".

Frassica-show all'Ariston

E' po la volta di Nino Frassica, che entra in scena con una parodia di Cristiano Malgioglio, sfoggiando una capigliatura simile ma con i colori invertiti: capelli bianchi e ciuffo nero. Al commento di Carlo Conti "Mi ricordi qualcuno?", Frassica ha risposto prontamente "Sì, Damiano", suscitando subito l'ilarità del pubblico.

Alessandro, bimbo prodigio del piano sul palco

Sul palco dell'Aristo arriva intanto Alessandro Gervasi, il bambino prodigio della fiction di Rai1 su Peppino di Capri che sul palco dell'Ariston ha suonato al piano 'Champagne'. Il bimbo ha solo sei anni. Nato a Erice nel 2018, Alessandro ha scoperto la sua passione per la musica durante la pandemia, osservando il padre suonare. A tre anni, una tastierina giocattolo è diventata il suo primo strumento, con cui ha imparato da solo a suonare l'inno nazionale. Da lì, un percorso inarrestabile: Alessandro ha dimostrato di possedere l'orecchio assoluto, una dote rara che gli permette di riconoscere suoni e rumori con precisione.

A maggio 2024, ha vinto il primo premio in un concorso musicale internazionale, e ad agosto dello stesso anno un video di un'improvvisazione con un campione del mondo di fisarmonica è diventato virale, portandolo al casting della fiction 'Champagne' di Cinzia TH Torrini. Inizialmente titubanti, i genitori si sono fidati della regista e Alessandro ha vissuto l'esperienza con entusiasmo, tanto da chiedere come regalo di compleanno il ciak del film.

Lacrime per Michielin

Francesca Michielin si commuove fino alle lacrime sul palco dell'Ariston dopo la sua esibizione con il brano 'Fango in paradiso'. L'artista, entrata dalle quinte a causa di una precedente caduta durante le prove, ha vissuto un momento di forte emozione al termine della performance, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.

Ancora standing ovation per Cristicchi

Ancora una standing ovation all'Ariston per Simone Cristicchi. Anche in questa seconda serata del festival l'artista in gara con il brano 'Quando eri piccola' ha emozionato il pubblico presente in sala che si è alzato in piedi per tributargli un lungo applauso.

Malgioglio lancia 'Er komi'

Intanto Rkomi diventa "Er komi" nel lancio di Cristiano Malgioglio sul palco. E Carlo Conti interviene, correggendo: "Rkomi". "Perché non ci sta la i", ribatte Malgioglio. L'artista rimane perplesso e Conti si scusa. Malgioglio sembra non gradire la correzione, tanto che il conduttore lo prende per mano per rassicurarlo.

Carolina Kostner all'Ariston

Carolina Kostner, madrina d’eccezione di Fondazione Milano Cortina 2026, sul palco dell'Ariston per annunciare ufficialmente l’apertura delle candidature per diventare tedoforo ed essere protagonisti della storica staffetta che porterà la Fiamma Olimpica e la Fiamma Paralimpica in viaggio per l’Italia in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo anno.

Balti e le cicatrici a vista sul palco

Nel racconto senza filtri della sua lotta contro il cancro sul palco di Sanremo, Bianca Balti decide di mostrare anche le cicatrici. La top model esce sul palco nell'ultimo cambio d'abito della sua serata da co-conduttrice del festival con un abito aperto sul ventre e sulle spalle, che lascia scoperte i segni degli interventi subiti. Appaiono evidenti la cicatrice sulla pancia e quella sul petto causata dal porter per le infusioni della chemio.

La top 5

Giorgia, Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi in top 5 seconda serata. E' questa la top five dei 15 big che si sono esibiti nella seconda serata di Sanremo 2025, scaturita dalla somma del televoto più il voto della giuria delle radio. L'ordine in cui sono stati annunciati da Carlo Conti è, come nelle sere precedenti, casuale e non in ordine di posizione in classifica.